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Доходы рестораторов Китая увеличились на 11,2%
Новости дня

Доходы рестораторов Китая увеличились на 11,2%

24.08.2017 04:00

Пекин, 24 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., общие доходы ресторанной индустрии в Китае превысили 2,17 трлн юаней. Это на 11,2% больше, чем за январь-июль 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



За семь месяцев текущего года совокупный оборот 50 лучших китайских ресторанов полноценного питания составил 55 млрд юаней. Он вырос на 10% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., доходы китайских онлайн-компаний, специализирующихся на ресторанном обслуживании, превысили 350 млрд юаней ($50,7 млрд). На них пришлось 10% от совокупных доходов всей отрасли ресторанного обслуживания КНР.

Между тем, зачастую некоторые фирмы предоставляют услуги низкого качества. Во избежание таких ситуаций Государственное управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств КНР издало проект постановления. В соответствии с документом, рестораны, предоставляющие онлайн-услуги ресторанного обслуживания, должны иметь физические торговые точки и лицензии на ведение деятельности.

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