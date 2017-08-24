В КНР создана крупнейшая интеллектуальная сеть автомобилей

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24.08.2017 06:00

Пекин, 24 августа /ChinaPRO.ru/ – В Китае создана крупнейшая в мире интеллектуальная сеть автомобилей. По данным Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC), зона покрытия сети охватывает 121 город в 16 провинциях страны.

Для удобства владельцев электромобилей корпорация SGCC создала в стране 5526 зарядных станций и 45 000 зарядных колонок. Благодаря сотрудничеству с другими предприятиями, общее количество сданных в эксплуатацию колонок для автомобилей в стране достигло 167 000 штук. Объем зарядки превышает 1 млн кВт-ч в сутки.



Интернет автомобилей наряду с интернетом вещей считается необходимым элементом для создания системы "умных городов". Используя облачные исчисления и технологии обработки больших данных, SGCC создала высокоэффективную и открытую единую интеллектуальную сетевую платформу, которая предоставляет услуги по зарядке электромобилей и платежам.



Как ожидается, в 2020 г. общее количество зарядных колонок для электромобилей в Китае достигнет 800 000 штук. Все данные, собираемые в интеллектуальной сети автомобилей, будут общедоступны.



Напомним, что Китай остается крупнейшим авторынком мира. В частности, за июль 2017 г. в стране продано 43 117 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 46% больше, чем в июле прошлого года. У граждан КНР в пользовании находятся более 1,01 млн автомобилей на новых источниках энергии, в том числе – 825 000 электромобилей и 193 000 плагин-гибридов.