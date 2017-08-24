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Китай сократил две государственные компании
Новости дня

Китай сократил две государственные компании

24.08.2017 08:00

Пекин, 24 августа /ChinaPRO.ru/ – Госсовет КНР утвердил реструктуризацию трех государственных компаний, сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая. При этом две компании войдут в состав третьей.



Китайская корпорация легкой промышленности и Китайская национальная компания народного творчества будут включены в Китайскую компанию Poly Group. Таким образом, количество госпредприятий центрального подчинения сократится со 101 до 99.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 г. валовая прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В июне текущего года рост составлял 7,6%. Таким образом темпы роста данного показателя замедлились.

Примечательно, что по итогам января-февраля 2017 г., объем промышленного производства в Китае вырос на 6,3% относительно аналогичного показателя за январь-февраль 2016 г.

В декабре прошлого года рост промпроизводства в Поднебесной составлял 6% в годовом сопоставлении. А в ноябре 2016 г. данный показатель в стране увеличился на 6,2%. Основной точкой роста стали предприятия по производству электронного оборудования и автомобилей.

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