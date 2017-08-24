Китайская ofo начала предоставлять услуги в Оксфорде

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24.08.2017 10:00

Пекин, 24 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская велошеринговая компания ofo начала предоставлять свои услуги в Оксфорде (Великобритания). Компания получила официальное разрешение от местных властей на свою деятельность.

На улицах Оксфорда уже появились 100 фирменных желтых велосипедов. Стоимость аренды велосипедов ofo составляет 50 пенсов за полчаса езды.



В апреле 2017 г. ofo завершила пробное предоставление услуг велошеринга в Кембридже. К концу текущего года компания планирует разместить 20 млн велосипедов на улицах 200 городов в 20 странах и регионах мира.



Китайская компания начала свою деятельность в 2014 г. В настоящее время она предоставляет в аренду 8 млн велосипедов по всему миру. Клиенты ofo совершили более 3 млрд поездок в 170 городах.



Ofo также вышла на рынки Таиланда, Малайзии и США. Ее главный конкурент – китайский Mobike – предоставляет услуги в Италии, Сингапуре и Великобритании.



Ранее сообщалось, что в начале августа текущего года китайская компания оfo вышла на рынок Японии. Компания сотрудничает с японской SoftBank Commerce and Service. Фирменные желтые велосипеды оfo первыми появятся в Токио и Осаке в сентябре 2017 г.



Сейчас в 20 городах Китая более 1,5 млн пользователей ежедневно арендуют 70 000 велосипедов ofo. Каждый день на велосипедах компании совершается полмиллиона поездок.