FAW-Volkswagen создаст пять производственных баз в КНР

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24.08.2017 12:00

Пекин, 24 августа /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. концерн FAW-Volkswagen планирует сформировать пять производственных баз, которые расположатся в городах Чанчунь (Цзилинь), Чэнду (Сычуань), Фошань (Гуандун), Циндао (Шаньдун) и Тяньцзинь. Ежегодный объем производства FAW-Volkswagen в Китае через четыре года составит 3 млн автомобилей.

На днях с конвейера предприятия FAW-Volkswagen в городе Чанчунь, административном центре северо-восточной китайской провинции Цзилинь, сошел 15-миллионный автомобиль.



Компания FAW-Volkswagen была создана в Поднебесной в 1991 г. Ее штаб-квартира находится в Чанчуне. Сейчас она производит автомобили двух марок – Volkswagen и Audi. На протяжении 26 лет компания выплатила в казну КНР налоги общим объемом 400 млрд юаней ($59,7 млрд).



Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г., продажи автомобилей в Китае составили 1,832 млн единиц. Это на 2,3% больше, чем за июнь 2016 г. За январь-июнь текущего года в КНР было продано 11,253 млн автомашин. Данный показатель вырос на 1,6% в годовом сопоставлении.



В частности, Volkswagen и его совместные предприятия реализовали на китайском рынке 315 300 автомобилей в течение июня 2017 г. Это на 5,2% больше, чем годом ранее. В то же время американский концерн General Motors продал 285 911 машин с приростом на 4,3% в годовом сопоставлении.