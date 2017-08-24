Пекин будет развиваться как роботостроительный центр

24.08.2017 15:00
Пекин, 24 августа /ChinaPRO.ru/ – К 2025 г. в китайской столице ежегодные доходы роботостроительной отрасли достигнут 12-15 млрд юаней ($1,8-2,23 млрд). В мегаполисе планируется создать десять ведущих предприятий и реализовать десять важных проектов по применению промышленных роботов. Такие цели были обозначены на Всемирной конференции робототехники-2017 в главном городе КНР.
К 2025 г. поступления от предприятий сферы робототехники в бюджет Пекина вырастут до 60 млрд юаней. В мегаполисе будет создан центр по инновациям и применению роботов мирового уровня.
Напомним, что за 2016 г. в Китае выпущено 72 000 промышленных роботов. На данный показатель приходится 25% от общемирового объема производства этой техники. В последние годы сбыт промышленных роботов в Поднебесной растет ежегодно в среднем на 35%.
Ранее сообщалось, что к 2020 г. компании Китая будут выпускать 100 000 промышленных роботов в год. Доходы от продаж этой техники через пять лет превысят 30 млрд юаней ($4,61 млрд). Такие цели обозначены в государственной программе развития робототехники на 2016-2020 гг., опубликованной Министерством промышленности и информатизации, Государственным комитетом по делам развития и реформ и Министерством финансов КНР.
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