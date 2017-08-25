Прибыль китайских госпредприятий выросла на 23,1%

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25.08.2017 04:00

Пекин, 25 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., совокупная прибыль государственных предприятий Китая составила 1,66 трлн юаней ($249,6 млрд). Это на 23,1% больше, чем за январь-июль 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

Так, прибыль госпредприятий центрального подчинения в Поднебесной за семь месяцев текущего года составила 1,09 трлн юаней. Она увеличилась на 17,3% в годовом сопоставлении. При этом прибыль местных госпредприятий превысила 575 млрд юаней, показав рост на 35,8%.



За январь-июль 2017 г. общие доходы госпредприятий страны достигла 28,9 трлн юаней.Это на 16,5% больше, чем годом ранее. В то же время общие операционные расходы госпредприятий КНР составили 28 трлн юаней, увеличившись на 15,8%.



К концу июля текущего года суммарные активы госпредприятий страны составили 144, 9 трлн юаней, а пассивы – 95,3 трлн юаней с приростом на 11,3% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2017 г., общая прибыль государственных предприятий Китая составила 1,41 трлн юаней ($208,9 млрд). Это на 24,3% больше, чем за первую половину 2016 г. Так, госпредприятия центрального подчинения за январь-июнь текущего года получили прибыль в размере 935,2 млрд юаней. Это на 18,5% больше, чем годом ранее. А прибыль местных госпредприятий превысила 472 млрд юаней с увеличением на 37,5% в годовом сопоставлении.