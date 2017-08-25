Выросли грузоперевозки через КПП Внутренней Монголии

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25.08.2017 08:00

Пекин, 25 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., объем пассажирских перевозок через КПП автономного китайского района Внутренняя Монголия превысил 3,74 млн человек. Это на 29,3% больше, чем за январь-июль 2016 г. А объем грузоперевозок достиг 48,26 млн т с приростом на 27,8% в годовом сопоставлении.

По данным районного Управления коммерции региона, за семь месяцев текущего года объем перевозок импортных товаров через КПП Внутренней Монголии составил 37,35 млн т. Данный показатель увеличился на 36,3% относительно уровня июля прошлого года . Перевозки экспортных грузов выросли на 26% и достигли 4,16 млн т.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. внешнеторговый оборот автономного района Внутренняя Монголия в Китае превысил $7,19 млрд. Это на 36,1% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 23,1% выше средних темпов роста внешней торговли КНР за первую половину текущего года.



По итогам первой половины 2017 г., импорт Внутренней Монголии достиг $4,68 млрд с приростом на 38,7% в годовом сопоставлении, а экспорт – $2,51 млрд с увеличением на 31,5%. Примечательно, что за январь-март текущего года темпы роста внешнеторгового оборота региона составили 33,4%, а за апрель-июнь – уже 39%.