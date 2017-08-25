Cathay Pacific купит Airbus 32 самолета А321neo

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25.08.2017 10:00

Пекин, 25 августа /ChinaPRO.ru/ – Авиакомпания Cathay Pacific и компания Airbus заключили соглашение о взаимопонимании. В соответствии с документом, Cathay Pacific приобрете 32 самолета А321neo. Стороны не стали уточнять финансовый объем сделки.

Авиалайнеры предназначены компании Cathay Dragon при объединении Cathay Pacific. Самолеты будут использоваться для выполнения рейсов из Специального административного района Сянган (Гонконг) в ряд азиатских городов.



Маршрутная сеть Cathay Dragon охватывает 56 пунктов назначения в азиатском регионе, 28 из которых расположены во внутренних районах Китая. Парк авиакомпании насчитывает 23 самолета серии А320 и 24 авиалайнера А330-300.



Напомним, что в июне 2017 г. концерн Airbus и представители властей Китая заключили меморандум сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Документ предполагает продвижение кооперации в сферах технических инноваций и производственных мощностей, содействие интеграции китайских поставщиков в глобальную цепь системы поставок Airbus.



Как сообщалось, в ближайшие 20 лет Китаю потребуется 5300 самолетов гражданской авиации. Их общая стоимость составит 4 трлн юаней ($647 млрд). К 2032 г. КНР будет обслуживать 16% от общего объема пассажирских перевозок в мире. К этому времени в гражданском авиапарке страны будет насчитываться 6494 самолетов. В 2013 г. страна заняла второе место в мире по совокупному обороту гражданского воздушного транспорта.