Chinalco примет участие в горнорудных проектах Монголии

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25.08.2017 12:00

Пекин, 25 августа /ChinaPRO.ru/ – Крупнейшая китайская алюминиевая корпорация Chinalco получила возможность принять участие в крупнейших горнорудных проектах на территории Монголии. Об этом заявил премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат после встречи с делегацией китайской компании.

В настоящее время, по данным Министерства горнорудного дела и тяжелой промышленности Монголии, в этом стране крупнейшими являются проекты по обработке угля из каменноугольного месторождения Таван-Толгой и меди из золото-медного месторождения Оюу-Толгой. Chinalco может получить подряд на выполнение соответствующих инфраструктурных работ.



Напомним, что за январь-июль 2017 г. в Китае учреждено 17703 новых предприятия с участием иностранного капитала. Это на 12% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года объем фактически освоенных зарубежных инвестиций в Поднебесной составил 485,42 млрд юаней. Это на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2016 г.



За первые семь месяцев в центральном экономическом регионе Китая – в провинциях Шаньси, Хэнань, Аньхой, Хубэй, Цзянси, Хунань – объем фактически освоенных иностранных инвестиций вырос на 36,2%. Капиталовложения специального административного района Сянган (Гонконг) увеличились на 6,6%, Тайваня – на 41,2%, а 28 государств Европейского Союза – на 5,4%.