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В Цзилине построят научный поселок за $1,5 млрд
Новости дня

В Цзилине построят научный поселок за $1,5 млрд

25.08.2017 15:00

Пекин, 25 августа /ChinaPRO.ru/ – В уезде Нунъань города Чаньчунь, который находится на территории северо-восточной китайской провинции Цзилинь, планируется реализовать проект строительства научно-технического поселка спутниковой навигационной системы Beidou. Общий объем инвестиций в проект превысит 10 млрд юаней ($1,5 млрд).



Как ожидается, годовой объем производства после реализации проекта тоже составит 10 млрд юаней.

Поселок займет территорию площадью 2,5 кв. км. Его планируется строить в три очереди. В рамках проекта будет создана платформа обмена большими данными Beidou, цифровая платформа базового пространства, основная платформа системы восприятия города, платформа комплексного использования сервисов местонахождения, базовая платформа Интернета вещей, облачная вычислительная платформа.

Beidou является самостоятельно построенной и независимо эксплуатируемой Китаем системой глобальной спутниковой навигации. Уже запущены 23 навигационных спутника системы. По плану, к 2020 г. на орбитах будет работать 35 спутников Beidou.

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