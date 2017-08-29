К 2021 г. весь Хэйлунцзян охватит железнодорожная скоростная сеть

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29.08.2017 04:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – К концу 2020 г. все города северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, за исключением города Хэйхэ и района Джагдачи, будут включены в сеть скоростных железных дорог. Таким образом, 94% населения провинции будут включены в эту сеть, сообщили местные власти.

К концу 2018 г. завершится строительство скоростной железнодорожной магистрали Харбин – Муданьцзян. Ожидается завершение проектов линий Харбин – Цзямусы и Муданьцзян – Цзямусы.



Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



За январь-июнь текущего года намеченные цели были достигнуты в 27 крупных проектах железнодорожного строительства, в том числе – линия пассажирских перевозок Пекин – Шэньян, а также высокоскоростная магистраль Ханчжоу – Хуаншань.



На вторую половину 2017 г. запланировано строительство таких железных дорог, как Аньцин – Цзюцзян и Хуанган – Хуанмэй.



К концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.