Китайские листинговые компании заявили о прибыли

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29.08.2017 06:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам первой половины 2017 г., 74% китайских листинговых компаний заявили о получении высокой прибыли. Так, общая прибыль 1004 китайских листинговых компаний достигла 297,1 млрд юаней ($44,6 млрд). Это на 21,2% больше, чем за первую половину 2016 г.

В частности, 223 компании сообщили о росте прибыли более чем на 100%, а 233 компании – от 30% до 100%.



Например, чистая прибыль шаньсийской угольно-электроэнергетической компании "Сишань" выросла на 739% в годовом сопоставлении. Это было вызвано ростом цен на уголь и увеличением объема производства.



Рост прибыли Нанкинской металлургической компании достиг 730%. Данный показатель обусловлен сокращением избыточных мощностей в области металлургии и повышением цен на продукцию из стали.



По данным Государственного статистического управления КНР, в июне 2017 г. промышленный сектор Китая пошел в рост. Подъем отмечаен даже у небольших предприятий, специализирующихся на инновационных технологиях. В частности, чистая прибыль аньхойской компании "Чжунтай", специализирующейся в сфере зеленой энергетики, выросла за шесть месяцев текущего года на 494%.