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К 2020 г. 75% уездов Синьцзяна охватит железнодорожное сообщение
Новости дня

К 2020 г. 75% уездов Синьцзяна охватит железнодорожное сообщение

29.08.2017 08:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. железнодорожным сообщением будут охвачены все административные центры округов и 75% административных единиц уездного уровня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как сообщили местные власти, таковы цели Программы по строительству транспортной инфраструктуры в Синьцзяне на 2016-2030 гг.



Программа нацелена на превращение региона КНР в евразийский транспортный узел.

К 2020 г. протяженность высокоскоростных автомагистралей в Синьцзяне составит 10 000 км. Этой сетью будут охвачены все уезды автономного района. Кроме того, все деревни свяжут бетонные дороги. Через три года в Синьцзяне будет насчитываться более 28 аэропортов.

В 2020 г. в автономном районе появятся три крупных транспортных маршрута, соединяющие китайский регион с соседними Казахстаном и Пакистаном.

Напомним, что за первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г. К концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.

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