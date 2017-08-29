К 2050 г. Цинхай перейдет на экологичные источники энергии

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29.08.2017 10:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – К 2050 г. северо-западная китайская провинция Цинхай сможет полностью обеспечивать свои энергетические потребности за счет экологически чистой энергии. Примерно через 30 лет мощность объектов зеленой энергетики этого китайского региона составит 400 млн кВт, а годовая выработка электроэнергии превысит 800 млрд кВт-ч. Таков прогноз экспертов Академии наук Китая.

Сейчас гидроэлектростанции (ГЭС) Цинхая вырабатывают 72,3% электричества, а остальное – солнечные и ветряные станции.



В провинции Цихай проживают 5,8 млн человек. Она богата гидро- и солнечными ресурсами. К маю 2017 г. установленная мощность энергосистемы региона достигла 23,4 млн кВт.



Как ожидается, уже к 2020 г. Цинхай расширит производство солнечной и ветряной энергии до 35 млн кВт и будет ежегодно поставлять 110 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии в центральные и восточные регионы КНР.



Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре года объем потребления электроэнергии в среднем на одного жителя Китая вырастет до 5 000 кВт-ч. Такие ориентиры обозначены в программе развития электроэнергетики страны на 2016-2020 гг. Документ опубликовал Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.



Как ожидается, к 2020 г. объем потребления электроэнергии в Поднебесной составит 6,8-7,2 трлн кВт-ч, а среднегодовой прирост показателя будет держаться в пределах 3,6-4,8%.



Через четыре года мощность энергоблоков, работающих на неископаемых видах топлива, достигнет примерно 770 млн кВт. Это на 250 млн кВт больше, чем в 2015 г. Мощности энергоблоков, работающих на угле, должны остаться на уровне 1,1 млрд кВт.



При этом энергоблоки, работающие на ветровой и солнечной энергии, будут обладать суммарной мощностью 210 млн кВт и 110 млн кВт соответственно.