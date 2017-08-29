Прибыль крупных промпредприятий КНР выросла на 21,2%

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29.08.2017 12:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий КНР выросла на 21,2% относительно аналогичного показателя 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

За первую половину текущего года прибыль крупных промпредприятий увеличилась на 22%. А за весь 2016 г. рост составил 8,5%.



Ранее сообщалось, что в первой половине 2017 г. прибыль ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 22% относительно аналогичного показателя 2016 г.



За январь-июнь текущего года темпы роста прибыли ведущих промпредприятий Поднебесной держались ниже уровня роста в 22,7%, отмеченного за январь-май 2017 г. Тем не менее, темпы роста превысили уровень в 8,5%, зафиксированный за весь 2016 г.



Только за июнь текущего года прибыль ведущих промышленных предприятий страны выросла на 19,1%, перекрыв аналогичный майский показатель в 16,7%.



Напомним, что по итогам января-апреля 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 2,27 трлн юаней ($330,1 млрд). Это на 24,4% больше, чем за январь-апрель 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 3,9% ниже уровня первых трех месяцев текущего года.



В Китае крупными промышленными предприятиями считаются те, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.