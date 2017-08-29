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China CITIC Bank получил прибыль в $3,64 млрд
Новости дня

China CITIC Bank получил прибыль в $3,64 млрд

29.08.2017 15:00

Пекин, 29 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. китайский банк China CITIC Bank получил чистую прибыль в размере 24,01 млрд юаней ($3,64 млрд). Это на 1,74% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщила пресс-служба банка.



За шесть месяцев текущего года доходы China CITIC Bank от операций составили 76,58 млрд юаней. Они сократились на 2,08% в годовом сопоставлении. Комиссионные доходы банка достигли 27,09 млрд юаней с приростом на 9,35%.

Общие активы банка к концу июня 2017 г. достигли 5,65 трлн юаней, сократившись на 4,72% по сравнению с аналогичным показателем конца июня 2016 г.

Объем безнадежных кредитов банка достиг 51,12 млрд юаней. Он вырос на 5,23% относительно уровня прошлого года. При этом доля просроченных кредитов China CITIC Bank сократилась на 0,04% и составила 1,65%. Коэффициент достаточности капитала банка составил 11,76%.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем новых юаневых кредитов Китая составил 825,5 млрд юаней ($120 млрд). Это значительно меньше, чем в июне текущего года, когда аналогичный показатель составлял 1,54 трлн юаней.

Напомним, что к концу 2016 г. остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.

В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.

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