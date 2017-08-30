Объем китайского рынка промроботов превысит $4 млрд

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30.08.2017 04:00

Пекин, 30 августа /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. объем китайского рынка промышленных роботов составит $4,22 млрд. Такой прогноз обнародован на Всемирной конференции робототехники (World Robot Conference) 2017 г. в столице КНР

Как ожидается, в 2017 г. в Китае будут проданы свыше 110 000 промышленных роботов. При этом объем китайского рынка обслуживающих роботов в текущем году составит $1,32 млрд. Это на 28% больше, чем годом ранее.



На протяжении пяти лет подряд страна остается крупнейшим рынком промышленных роботов в мире. На долю Поднебесной приходится более 30% объема глобального рынка.



Напомним, что за 2016 г. в КНР выпущено 72 000 промышленных роботов. На данный показатель приходится 25% от общемирового объема производства этой техники. В последние годы сбыт промышленных роботов в стране растет ежегодно в среднем на 35%.



К 2020 г. компании Китая будут выпускать 100 000 промышленных роботов в год. Доходы от продаж этой техники через пять лет превысят 30 млрд юаней ($4,61 млрд). Такие цели обозначены в государственной программе развития робототехники на 2016-2020 гг., опубликованной Министерством промышленности и информатизации, Государственным комитетом по делам развития и реформ и Министерством финансов КНР.