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Alibaba откроет 10 000 оффлайн-магазинов "Тяньмао"
Новости дня

Alibaba откроет 10 000 оффлайн-магазинов "Тяньмао"

30.08.2017 06:00

Пекин, 30 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация Alibaba, специализирующаяся на интернет-торговле, планирует открытие оффлайн-магазинов. Более 10 000 таких торговых точек оборудует и введет в эксплуатацию онлайновая торговая платформа "Тяньмао", принадлежащая Alibaba.



Стандартный "Тяньмао мини-шоп" является смарт-магазином, созданным на базе традиционной торговой точки с помощью платформы розничной торговли LST в сегменте В2В.

В настоящее время интернет-платформа LST обслуживает 500 000 небольших магазинов, а к концу 2017 г. данный показатель превысит 1 млн торговых заведений.

Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г., чистая прибыль китайского интернета-гиганта Alibaba превысила 14 млрд юаней ($2,1 млрд). Это на 96% больше, чем годом ранее. Доходы Alibaba за отчетный период текущего года составили 50 млрд юаней. Они увеличились на 56% в годовом сопоставлении. При этом ежегодное число активных покупателей на платформе розничной торговли Alibaba составило 466 млн человек. На данный показатель приходится примерно треть населения Китая.

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