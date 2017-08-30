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С 2012 г. в сельские дороги КНР вложили $60 млрд
Новости дня

С 2012 г. в сельские дороги КНР вложили $60 млрд

30.08.2017 08:00

Пекин, 30 августа /ChinaPRO.ru/ – С конца 2012 г. по настоящее время из госбюджета КНР на строительство сельских дорог в стране было потрачено 401,6 млрд юаней ($60 млрд). Таковы официальные данные.



Более того, с начала 2017 г. в развитие дорожной сети в сельской местности Китая вложено 90,58 млрд юаней, собранных за счет налога на приобретение автомобиля, или 36,3% от всего объема собранных налогов за покупку автомобиля за год.

К концу 2016 г. общая протяженность сельских дорог в стране составила 3,96 млн км. Трассы построены в 99,99% волостей и поселков, а также 99,94% деревней.

Напомним, что за январь-июнь 2017 г. в Китае логистические издержки сократились на 35,6 млрд юаней ($5,3 млрд). На этот показатель приходится 45,5% от поставленной китайским правительством на весь год цели по снижению издержек в логистической сфере китайской экономики. Издержки удалось сократить благодаря отмене платы за проезд по автодорогам и развитию современных посреднических услуг в сфере грузоперевозок.

За первую половину текущего года инвестиции в основные фонд в секторе развития скоростных автодорог и водных путей Поднебесной достигли 967,3 млрд юаней. Данный показатель вырос на 23,8% в годовом сопоставлении. На эти капиталовложения приходится более половины от запланированных на 2017 г. инвестиций – 1,8 трлн юаней.

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