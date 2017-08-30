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Прибыль китайской компании Sinopec выросла на 40%
Новости дня

Прибыль китайской компании Sinopec выросла на 40%

30.08.2017 12:00

Пекин, 30 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., китайская нефтехимическая корпорация Sinopec получила прибыль в размере 27,9 млрд юаней ($4,2 млрд). Это на 40,1% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таковы официальные данные.



По предварительным оценкам, такого результата удалось достичь благодаря высоким ценам на нефть и увеличению объема продаж.

За первую половину текущего года оборота корпорации достиг 1,14 трлн юаней. Данный показатель вырос на 32,8% в годовом сопоставлении.

Напомним, что по итогам января-июня 2016 г., Sinopec снизила чистую прибыль на 21,6% относительно уровня января-июня 2015 г. Это было вызвано падением мировых цен на нефть.

Прибыль компании за первую половину прошлого года составила 19,9 млрд юаней ($3 млрд). За шесть месяцев 2016 г. объем добычи нефти и газа Sinopec составил 218,99 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. Это на 5,99% меньше, чем годом ранее.

В 2015 г. объем добычи китайской нефтехимической корпорации Sinopec за рубежом составил 44,36 млн т нефти и газа. А производство той же продукции в Китае достигло, соответственно, 41,74 млн т и 20,7 млрд куб. м.

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