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Боевик "Война волков-2" лидирует в китайском прокате
Новости дня

Боевик "Война волков-2" лидирует в китайском прокате

30.08.2017 15:00

Пекин, 30 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайский боевик "Война волков-2" (Wolf Warriors) лидирует по сборам в кинопрокате КНР на протяжении пяти недель. Только за минувшую неделю картина собрала 259 млн юаней ($39,1 млн).



В общей сложности кассовые сборы фильма "Война волков-2", вышедшей на экраны 27 июля 2017 г., составили 5,4 млрд юаней. Картина установила новый рекорд на китайском кинорынке.

Боевик рассказывает о приключениях бывшего бойца китайского спецназа, который пытается спасти своих соотечественников и африканских друзей в раздираемых войной районах Африки, оккупированных повстанцами и наемниками.

На втором месте по кассовым сборам в Поднебесной находится "Валериан и город тысячи планет", а на третьем – "Парадокс".

Напомним, что в мае текущего года индийская комедия "Дангал" вышла в лидеры китайского проката по кассовым сборам. Так, за первую неделю – с 8 по 14 мая 2017 г. – фильм заработал 330 млн юаней ($48 млн).

На втором месте по кассовым сборам находится блокбастер "Стражи Галактики-2" – 213 млн юаней. На третьем месте – "Меч короля Артура" со сборами в 36 млн юаней, на четвертом – "Шоквейв" (28 млн юаней), на пятом – боевик "Наркоугроза" (28 млн юаней) сянганского производства.

Ранее сообщалось, что по итогам 2003-2015 гг., китайский кинорынок рос в среднем на 35% в год. За 2015 г. выручка китайских кинотеатров от продажи билетов составила 44 млрд юаней ($6,37 млрд). По производству кинофильмов КНР вышла на третье место в мире. В 2015 г. китайские зрители увидели 686 игровых фильмов. В 2014 г. данный показатель составлял лишь 259.

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