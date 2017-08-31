Растет торговля провинции Чжэцзян со странами БРИКС

31.08.2017 04:00
Пекин, 31 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., объем торговли восточно-китайской провинции Чжэцзян со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) достиг 133,97 млрд юаней ($20 млрд). Это на 25,6% больше, чем за январь-июль 2016 г., сообщила Ханчжоуская таможня.
На долю торговли с БРИКС пришлось 11,1% от общего внешнеторгового оборота провинции. За семь месяцев текущего года Индия вышла на первое место среди указанных стран по объему торговли с Чжэцзяном. Данный показатель достиг 46,93 млрд юаней с приростом на 20,7% в годовом сопоставлении.
Машиностроительная и электронная продукция стала самой большой статьей экспорта китайской провинции. За январь-июль 2017 г. стоимостный объем экспорта машиностроительной и электронной продукции из Чжэцзяна в страны БРИКС составил 47,55 млрд юаней, увеличившись на 30,7%.
Из стран БРИКС в Чжэцзян больше всего поступило железной руды, сельскохозяйственной продукции и нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что по итогам января-июня 2017 г., объем экспорта Китая вырос на 15%, а импорта – на 25,7% по сравнению с аналогичными показателями 2016 г. Положительное сальдо торгового баланса Поднебесной составило 1,28 трлн юаней. Это на 17,7% меньше, чем за январь-июнь прошлого года.
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