Китай разработает поезд, развивающий скорость 4000 км/ч

31.08.2017 06:00
Пекин, 31 августа /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) планирует разработать высокоскоростной поезд, способный развивать максимальную скорость 4000 км/ч. Об этом сообщалось на третьем Китайском международном форуме по коммерческой космонавтике в городе Ухань, административном центре китайской провинции Хубэй.
В перспективе такие поезда будут курсировать между странами Шелкового Пути и его экономического пояса. Сеть скоростных дорог нового поколения будет независима от климатических условий и сможет интегрироваться в систему метро.
В разработке "летающего поезда" принимают участие более 20 китайских и зарубежных научно-исследовательских учреждений. Они уже получили более 200 патентов в соответствующих отраслях.
Ранее сообщалось, что за первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г.
За январь-июнь текущего года намеченные цели были достигнуты в 27 крупных проектах железнодорожного строительства, в том числе – линия пассажирских перевозок Пекин – Шэньян, а также высокоскоростная магистраль Ханчжоу – Хуаншань.
На вторую половину 2017 г. запланировано строительство таких железных дорог, как Аньцин – Цзюцзян и Хуанган – Хуанмэй.
К концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.
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