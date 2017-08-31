За полгода в Китае выпущено 930 млн мобильных телефонов

Новости дня

31.08.2017 08:00

Пекин, 31 августа /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае выпущено 930 млн мобильных телефонов. Это на 6,4% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таковы данные Департамента электронной информации Министерства промышленности и информатизации КНР.

Из указанного объема 693,67 млн мобильных устройств (74,1%) являются смартфонами. Данный показатель вырос на 6,1% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2017 г., валовая прибыль предприятий отрасли электроники и информационных технологий Китая выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. Темпы роста держались на 7% выше среднего уровня в промышленном секторе китайской экономики.



К концу 2016 г. сотня крупнейших предприятий отрасли Поднебесной получили 307 000 патентов, из которых 189 000 – патенты на изобретения.



Так, компания Huawei стала крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационной продукции, а Lenovo два года подряд входит в рейтинг 100 лучших брендов мира. Эти крупные предприятия КНР играют ведущую роль в оптимизации производственной структуры, а также повышении качества и эффективности отрасли электроники и информационных технологий.