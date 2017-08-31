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В КНР подано 190 840 заявок на финансирование исследований
Новости дня

В КНР подано 190 840 заявок на финансирование исследований

31.08.2017 10:00

Пекин, 31 августа /ChinaPRO.ru/ – С начала 2017 г. в Китае было подано 190 840 заявок на финансирование проектов естественнонаучных исследований. Это на 10,41% больше, чем в 2016 г., сообщил Государственный фонд естественных наук КНР.



Данный показатель стал рекордным. На финансирование естественнонаучных исследований из центрального бюджета Поднебесной Госфонду естественных наук было выделено 24,8 млрд юаней ($3,7 млрд). Это на 22,9% больше, чем годом ранее.

Для того, чтобы гарантировать справедливость рассмотрения заявок, Государственный фонд естественных наук Китая отправил на места инспекторов, которые будут осуществлять надзор за 223 экспертными группами.

Напомним, что китайское правительство тратит крупные средства на поддержку и развитие науки в стране. В частности, недавно в КНР создан фонд объемом 160 млн юаней ($23,3 млн), который призван финансировать разработки четырех спутников для изучения космического пространства и проведения передовых научных исследований. Фонд учрежден на паритетных началах Государственным фондом естественных наук КНР и Академией наук Поднебесной. Пока предельный срок действия фонда составляет 2020 г. На его средства планируется создать спутник для зондирования частиц темной материи, возвращаемый научный спутник Шицзянь-10, квантовой спутник связи и спутник с телескопом жесткого рентгеновского диапазона.

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