Во Вьетнаме стало больше китайских туристов

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31.08.2017 12:00

Пекин, 31 августа /ChinaPRO.ru/ – За январь-август 2017 г. Вьетнам посетили 2,7 млн китайских туристов. Это на 51,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Государственное управление туризма Вьетнама.

С начала текущего года Вьетнам посетили 8,5 млн иностранцев. Это на 29,7% больше, чем годом ранее. Путешественники из Китая по приросту численности находятся на первом месте, на втором – туристы из Республики Корея (49,3%), на третьем – россияне (44,8%), на четвертом – призжие из Камбоджи (27,9%), а на пятом – из Филиппин (22,4%).



За восемь месяцев 2017 г. примерно 7,2 млн иностранных гостей прибыли во Вьетнам самолетами, 1,1 млн туристов – автомобилями, 180 000 – на морских лайнерах. При этом 6,3 млн человек приехали из Азии, около 1,3 млн – из Европы, более 565 000 – из США, 280 000 – из Океании, более 23 000 – из Африки.



Власти Вьетнама делают все, чтобы привлечь 4 млн китайских туристов в текущем году. В 2016 г. Вьетнам посетили более 10 млн иностранцев, в том числе – 2,7 млн китайских путешественников. Оба показателя выросли соответственно на 26% и 51%.