Банк развития БРИКС выделит средства на проекты в КНР

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31.08.2017 15:00

Пекин, 31 августа /ChinaPRO.ru/ – Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил выделение кредитной линии в объеме $1,4 млрд на реализацию четырех проектов в Китае, Индии и России. В частности, Китаю только на один проект будет выделено 2 млрд юаней ($303 млн).

Эти средства предназначены для реализации экологического проекта в китайской провинции Хунань. Там планируется создать систему предотвращения наводнений и улучшения качества воды в реке Сян.



Кроме того, Поднебесная получит еще $200 млн на проект промышленной реструктуризации в восточной провинции Цзянси. Это будет способствовать стимуляции энергосбережения, переработки ресурсов и снижения загрязнения за счет обновления технологий.



Что касается России, то она получит $460 млн на проект по развитию и внедрению информационных технологий в российской судебной системе. А Индии выделяется $470 млн на обеспечение питьевой водой селян в штате Мадхья-Прадеш.



Указанные проекты в трех странах стали первыми для банка в 2017 г. Всего за текущий год совет директоров банка намерен рассмотреть примерно 15 проектов на сумму от $2,5 млрд до $3 млрд. К концу 2021 г. совокупный объем одобренных банком кредитов может достичь $32 млрд.