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На страны БРИКС приходится 47% онлайн-торговли в мире
Новости дня

На страны БРИКС приходится 47% онлайн-торговли в мире

01.09.2017 04:00

Пекин, 1 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., на долю стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пришлось 47% от общего объема мировой розничной онлайн-торговли. К 2022 г. данный показатель вырастет до 59%. Такой прогноз дали эксперты института AliResearch, принадлежащего китайском корпорации Alibaba.



В 2016 г. в странах БРИКС насчитывалось 1,46 млрд пользователей интернета. Это – 42,7% от общемирового показателя. Кроме того, в прошлом году в БРИКС проживали более 720 млн онлайн-покупателей. Они составляют 47,2% от всех онлайн-покупателей в мире. По итогам 2016 г., оборот розничной онлайн-торговли в указанных странах составил $876,1 млрд. То есть – 47% от аналогичного общемирового показателя. Оборот трансграничной интернет-торговли БРИКС достиг $92 млрд, или 23% от общемирового показателя.

В частности, в Китае насчитывается 470 млн онлайн-покупателей, что соответствует 63,8% от всех пользователей Интернета в мире. А в Индии последние семь лет среднегодовые темпы роста рынка розничной онлайн-торговли составляли 39%.

К 2022 г. общий объем розничной онлайн-торговли в странах БРИКС увеличится до более чем $3 трлн, или 59% от мирового рынка.

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