PMI в промышленности Поднебесной составил 51,7%

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01.09.2017 06:00

Пекин, 1 сентября /ChinaPRO.ru/ – В августе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая составил 51,7%. Это на 0,3% больше, чем в июле текущего года, сообщили Государственное статистическое управление КНР и Китайская федерация логистики и закупок.

У крупных предприятий производственного сектора Поднебесной августовский индекс достиг 52,8%. Он снизился на 0,1% относительно уровня июля. У средних предприятий PMI в августе 2017 г. достиг 51%, показав рост на 1,4%. Индекс малого бизнеса КНР достиг 49,1% с приростом на 0,2% относительно июля текущего года.



Примечательно, что в августе 2017 г. индекс деловой активности в секторе необрабатывающей промышленности Китая составил 53,4%. Это на 1,1% ниже, чем месяцем ранее.



Как сообщалось, в июле 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе китайской экономики составил 51,4%. Это на 0,3% ниже, чем в июне текущего года. Тем не менее, на протяжении 12 месяцев подряд данный индекс превышает 50%. А это свидетельствует о том, что производственный сектор расширяется.