Торговля Китая со странами БРИКС выросла на 26%

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01.09.2017 08:00

Пекин, 1 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. торговый оборот Китая с остальными странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) достиг $167,07 млрд. Это на 26% больше, чем за январь-июль 2016 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

Страны БРИКС намереваются заключить соглашения о содействии торговле, упрощении процесса осуществления инвестиций внутри сообщества, углублении технико-экономического сотрудничества и поддержке многосторонней торговой системы. Как ожидается, это произойдет на предстоящей встрече лидеров БРИКС 3-5 сентября 2017 г. в юго-восточном китайском приморском городе Сямэнь.



Отметим, что к концу июля текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая в экономику Бразилии, России, Индии и ЮАР достигли $870 млн. Между тем, за январь-июль 2017 г. прямые нефинансовые инвестиции КНР за рубежом упали на 44,3% в годовом сопоставлении и составили $57,2 млрд.



На совокупный объем внутреннего валового продукта (ВВП) стран БРИКС приходится 23% от аналогичного мирового показателя.



Напомним, что в 2016 г. на долю стран БРИКС пришлось 47% от общего объема мировой розничной онлайн-торговли. К 2022 г. данный показатель вырастет до 59%.