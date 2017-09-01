Samsung Electronics вложит $7 млрд в китайский завод

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01.09.2017 10:00

Пекин, 1 сентября /ChinaPRO.ru/ – Компания Samsung Electronics планирует инвестировать $7 млрд в строительство второй очереди завода микросхем в Сиане, административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси. Соответствующее соглашение компания заключила с правительством этой провинции.

Завод Samsung Electronics в Сиане будет выпускать усовершенствованные чипы флэш-памяти. Первая очередь предприятия в Сианьской зоне развития высокотехнологичных производств была введена в эксплуатацию в мае 2014 г. На эти цели было потрачено $10 млрд.



Примечательно, что этот проект Samsung Electronics привлек в Сиань более 100 вспомогательных компаний.



Напомним, что в октябре 2016 г. компания Samsung-China отозвала с китайского рынка все проданные смартфоны Galaxy Note 7 – 190 984 гаджетов. Как сообщило Главное управление по контролю над качеством, проверке и карантину КНР, эти устройства подвержены перегреву и возгоранию. К тому времени в материковой части Китая уже произошло 20 случаев возгорания телефонов Samsung.



Ранее, 10 октября 2016 г., южнокорейская компания остановила производство и продажу смартфонов Galaxy Note 7 в Поднебесной.



При этом Samsung Electronics, как и Apple, отчиталась о снижении выручки в Китае, поэтому она продолжает оптимизировать свои трудовые ресурсы. Так, в 2015 г. штат компании сократился почти на 12 тысяч сотрудников.