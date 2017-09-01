В КНР подешевел газ для небытовых потребителей

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01.09.2017 12:00

Пекин, 1 сентября /ChinaPRO.ru/ – Государственный комитет КНР по делам развития и реформ объявил о снижении цены на природный газ для небытовых потребителей с 1 сентября 2017 г. Эта мера должна помочь облегчить нагрузку на предприятия вторичного сектора страны.

Так, фиксированная цена на газ небытового назначения на городских газозаправочных станциях будет снижена на 100 юаней ($15,12) за тысячу кубометров. Таким образом эксплуатационные расходы сократятся на 7 млрд юаней в год у всех покупающих газ по фиксированным ценам представителей вторичного сектора. Среди них – промышленные предприятия, энергогенерирующие компании, операторы систем центрального отопления, таксисты, коммерческие организации, поставщики услуг.



Небытовое использование составляет 80% суммарного потребления природного газа в Китае. В целом снижение цены на газ приведет к экономии небытовых потребителей в объеме 16 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что по итогам 2017 г., объем потребления природного газа в Китае составит примерно 230 млрд куб. м. Это на 10% больше, чем за 2016 г.



По итогам января-июня текущего года, объем потребления природного газа в КНР достиг 114,6 млрд куб. м. Это на 15,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Китайские власти намерены повысить долю природного газа в структуре энергопотребления в стране до 10% к 2020 г., до 15% – к 2030 г.