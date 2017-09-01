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Рост прибыли Банка Китая ускорился
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Рост прибыли Банка Китая ускорился

01.09.2017 15:00

Пекин, 1 сентября /ChinaPRO.ru/ – Банк Китая – один из основных государственных банков этой страны. За январь-июнь 2017 г. его чистая прибыль составила 104 млрд юаней ($16 млрд). Банк заявил, что рост данного показателя ускорился по сравнению с прошлым годом.



Банк Китае улучшает бизнесс-структуру и активной развивает международную операционную деятельность.

Ранее сообщалось, что по итогам июля 2017 г., объем новых юаневых кредитов Китая составил 825,5 млрд юаней ($120 млрд). Это значительно меньше, чем в июне текущего года, когда аналогичный показатель составлял 1,54 трлн юаней.

Напомним, что к концу 2016 г. остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября прошлого года. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.

В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.

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