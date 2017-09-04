Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Растет торговля Синьцзяна со странами БРИКС
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Растет торговля Синьцзяна со странами БРИКС
Новости дня

Растет торговля Синьцзяна со странами БРИКС

04.09.2017 04:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – Объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая с остальными странами БРИКС (помимо КНР, в это сообщество входят Россия, Индия, Бразилия и ЮАР) значительно вырос. В частности, с Бразилией за январь-июль 2017 г. торговый оборот составил $70 млн с приростом на 228,6% в годовом сопоставлении.



По данным таможни города Урумчи, административного центра китайского региона, за семь месяцев текущего года объем торговли Синьцзяна с Россией составил $560 млн. А только за июль 2017 г. данный показатель достиг $120 млн, увеличившись на 25,9% относительно уровня июля 2016 г.

По итогам января-июля текущего года, взаимная торговля китайского региона с Индией составила $220 млн. Это на 57,7% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. торговый оборот Китая с остальными странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и ЮАР) достиг $167,07 млрд. Это на 26% больше, чем за январь-июль 2016 г.

Отметим, что к концу июля текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая в экономику Бразилии, России, Индии и ЮАР достигли $870 млн. Между тем, за январь-июль 2017 г. прямые нефинансовые инвестиции КНР за рубежом упали на 44,3% в годовом сопоставлении и составили $57,2 млрд.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
3В Китае снижены цены на бензин
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.