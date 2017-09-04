Растет торговля Синьцзяна со странами БРИКС

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04.09.2017 04:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – Объем торговли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая с остальными странами БРИКС (помимо КНР, в это сообщество входят Россия, Индия, Бразилия и ЮАР) значительно вырос. В частности, с Бразилией за январь-июль 2017 г. торговый оборот составил $70 млн с приростом на 228,6% в годовом сопоставлении.

По данным таможни города Урумчи, административного центра китайского региона, за семь месяцев текущего года объем торговли Синьцзяна с Россией составил $560 млн. А только за июль 2017 г. данный показатель достиг $120 млн, увеличившись на 25,9% относительно уровня июля 2016 г.



По итогам января-июля текущего года, взаимная торговля китайского региона с Индией составила $220 млн. Это на 57,7% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. торговый оборот Китая с остальными странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и ЮАР) достиг $167,07 млрд. Это на 26% больше, чем за январь-июль 2016 г.



Отметим, что к концу июля текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая в экономику Бразилии, России, Индии и ЮАР достигли $870 млн. Между тем, за январь-июль 2017 г. прямые нефинансовые инвестиции КНР за рубежом упали на 44,3% в годовом сопоставлении и составили $57,2 млрд.