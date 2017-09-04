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Продажи и выпуск экомобилей в КНР увеличились на 200%
Новости дня

Продажи и выпуск экомобилей в КНР увеличились на 200%

04.09.2017 06:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – К настоящему времени в Китае выпущено и продано в общей сложности более 1 млн автомобилей на новых источниках энергии. Среднегодовой прирост данного показателя за последние несколько лет превысил 200%, сообщили представители Ассоциации автомобильной промышленности КНР.



В 2016 г. на долю Поднебесной пришлось более 50% мировых объемов производства и продажи указанных транспортных средств. В прошлом году в Китае было продано 507 000 экомобилей. Это на 53% больше, чем годом ранее. Страна стала мировым лидером как по выпуску экомобилей, так и по их использованию.

При этом 70% глобальных поставок батарей для машин на новых источниках энергии поступает из Китая. Сейчас в стране действует 180 000 общественных зарядных станций для электромобилей.

Как ожидается, к 2020 г. годовой объем производства и реализации автомобилей на новых источниках энергии в КНР составит 2 млн единиц.

Ранее сообщалось, что за июль 2017 г. в стране продано 43 117 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 46% больше, чем годом ранее.

У граждан КНР в пользовании находятся более 1,01 млн автомобилей на новых источниках энергии, в том числе – 825 000 электромобилей и 193 000 плагин-гибридов. В некоторых городах Поднебесной экомобили в порядке эксперимента снабжаются специальными номерными знаками.

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