Объем рынка Интернета вещей в КНР стремится к $610 млрд

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04.09.2017 08:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. объем китайского рынка так называемого Интернета вещей превысит 4 трлн юаней ($610 млрд). Среди самых актуальных направление будут умное производство, смартжилье, Интернет транспортных средств и портативные гаджеты. Такой прогноз дали специалисты Китайской академии информационных и коммуникационных технологий при Министерстве промышленности и информатизации КНР.

Через три года в мире будут насчитываться 24 млрд различных устройств для подключения к Интернету вещей. Вклад этой сети в глобальный экономический рост составит $11,1 трлн, или 11% мирового ВВП.



Напомним, что в Китае создана крупнейшая в мире интеллектуальная сеть автомобилей. По данным Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Corporation of China, SGCC), зона покрытия сети охватывает 121 город в 16 провинциях страны. Для удобства владельцев электромобилей корпорация SGCC создала в стране 5526 зарядных станций и 45 000 зарядных колонок. Благодаря сотрудничеству с другими предприятиями, общее количество сданных в эксплуатацию колонок для автомобилей в стране достигло 167 000 штук. Объем зарядки превышает 1 млн кВт-ч в сутки.



Интернет автомобилей наряду с Интернетом вещей считается необходимым элементом для создания системы "умных городов". Используя облачные исчисления и технологии обработки больших данных, SGCC создала высокоэффективную и открытую единую интеллектуальную сетевую платформу, которая предоставляет услуги по зарядке электромобилей и платежам.