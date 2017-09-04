В Поднебесной насчитывается 73,28 млн малых и микропредприятий

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04.09.2017 10:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – К концу июля 2017 г. в Реестре субъектов малого бизнеса Китая зарегистрировано 73,28 млн субъектов, включая 23,28 млн предприятий и 50 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств. Таковы данные Главного государственного промышленно-торгового административного управления КНР.

Малые и микропредприятия Поднебесной давно стали основной рыночной силой страны.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.



Так, за первую половину текущего года в Поднебесной зарегистрированы 2,91 млн предприятий с приростом на 11,1% в годовом сопоставлении, 5,8 млн индивидуальных хозяйств в области промышленности и торговли с увеличением на 14,8% и 151 000 крестьянских кооперативов со снижением на 3,9%.



За апрель-июнь 2017 г. вклад новых предприятий в занятость в Китае составил 26,6%. Это на 11,2% больше, чем за январь-март текущего года. По итогам апреля-июня, на одно новое предприятие малого и среднего бизнеса приходилось в среднем 7,14 работника.



За первые шесть месяцев 2017 г. в стране были поданы 2,28 млн заявок на регистрацию товарного знака. Данный показатель вырос на 30,8% в годовом сопоставлении. При этом регистрацию прошли 1,21 млн товарных знаков – на 20,7% больше, чем годом ранее.