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Доходы Тибета от туризма растут на 27,2% в год
Новости дня

Доходы Тибета от туризма растут на 27,2% в год

04.09.2017 12:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – В 2012 г. Тибетский автономный район Китая посетили 10 млн туристов, а в 2016 г. уже 23 млн путешественников. В среднем прирост составил 21,6% за год. Доходы от туризма ежегодно увеличивались на 27,2%. По итогам прошлого года, они превысили 33 млрд юаней ($5 млрд).



Аэропорт в тибетском городе Линьчжи стал одним из самых загруженных в Поднебесной. Транспортная ситуация в регионе улучшается с каждым годом. Добираться до Тибетского автономного районе будет еще удобнее после 2025 г., когда в этом регионе начнет работать железнодорожная магистраль Лхаса – Чэнду (провинция Сычуань).

Туризм стал основным драйвером экономического роста китайского Тибета. На данный сектор экономики приходится более 30% ВВП региона.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. в Тибетском автономном районе Китая 147 000 человек вышли из-за черты бедности. При этом 10 уездов китайского Тибета утратили статус бедных регионов. В 2017 г. власти района планируют сократить количество бедного населения на 130 000 человек.

К концу 2015 г. в китайском Тибете насчитывалось 590 000 нищих селян, а доля бедных в районе составила 25%. По данному показателю Тибет является лидером Поднебесной.

Как сообщалось, китайское правительство планирует полностью ликвидировать нищету к 2020 г.

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