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Через КПП Алашанькоу ввезено в 5 раз больше машин
Новости дня

Через КПП Алашанькоу ввезено в 5 раз больше машин

04.09.2017 15:00

Пекин, 4 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., через крупнейший на северо-западе Китая сухопутный КПП Алашанькоу из Европы в КНР поступили автомобили общей стоимостью 140 млн юаней ($21,2 млн). Это в 5,3 раза больше, чем в 2016 г.



КПП Алашанькоу находится на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района и Казахстана. Он является первым на северо-западе Поднебесной погранпереходом, через который импортируются автомобили.

КПП Алашанькоу был создан в 1990 г. и сразу стал одним из главных переходов, способствующих развитию торговых связей Китая с Центральной и Западной Азией, а также с Европой. В декабре 2012 года Алашанькоу получил статус города уездного уровня.

В настоящее время в комплексной беспошлинной зоне Алашанькоу работают 13 предприятий, специализирующихся на импорте автомобилей.

Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г., продажи автомобилей в Китае составили 1,832 млн единиц. Это на 2,3% больше, чем за июнь 2016 г. За январь-июнь текущего года в КНР было продано 11,253 млн автомашин. Данный показатель вырос на 1,6% в годовом сопоставлении.

В частности, Volkswagen и его совместные предприятия реализовали на китайском рынке 315 300 автомобилей в течение июня 2017 г. Это на 5,2% больше, чем годом ранее. В то же время американский концерн General Motors продал 285 911 машин с приростом на 4,3% в годовом сопоставлении.

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