Торговля Шаньдуна со странами БРИКС выросла на 40,7%

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05.09.2017 04:00

Пекин, 5 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июля 2017 г., объем торговли восточно-китайской провинции Шаньдун с остальными четырьмя странами БРИКС (помимо КНР, в это сообщество входят Россия, Индия, Бразилия и ЮАР) составил 112,5 млрд юаней ($16,79 млрд). Это на 40,7% больше, чем за январь-июль 2016 г. Таковы официальные данные.

В частности, экспорт провинции составил 45,74 млрд юаней с приростом на 27,4% в годовом сопоставлении, а импорт – 66,72 юаней с увеличением на 51,5%. Пассивное сальдо внешней торговли Шаньдуна со странами БРИКС составило 20,79 млрд юаней.



Так, за семь месяцев текущего года объем торговли китайской провинции с Россией достиг 42,42 млрд юаней, увеличившись на 60,8%, Пассивное сальдо Шаньдуна составило 3,61 млрд юаней.



Более половины экспорта провинции в страны БРИКС составляет продукция электроники и машиностроения, традиционных трудоемких отраслей и сельского хозяйства, а основными статьями импорта являются сырая нефть, сельскохозяйственная продукция и железная руда.



Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. торговый оборот Китая с остальными странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и ЮАР) достиг $167,07 млрд. Это на 26% больше, чем за январь-июль 2016 г.



Отметим, что к концу июля текущего года прямые нефинансовые инвестиции Китая в экономику Бразилии, России, Индии и ЮАР достигли $870 млн. Между тем, за январь-июль 2017 г. прямые нефинансовые инвестиции КНР за рубежом упали на 44,3% в годовом сопоставлении и составили $57,2 млрд.