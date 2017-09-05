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Внутренняя Монголия лидирует в КНР по запасам угля
Новости дня

Внутренняя Монголия лидирует в КНР по запасам угля

05.09.2017 06:00

Пекин, 5 сентября /ChinaPRO.ru/ – Разведанные запасы угля в северо-китайском автономном районе Внутренняя Монголия к концу 2016 г. превысили 1,02 трлн т. По данному показателю регион занимает первое место в КНР, сообщило правительство Внутренней Монголии.



В настоящее время мощности угольного производства во Внутренней Монголии достигают 1,14 млрд т, что составляет 25% от аналогичного показателя в масштабах всей страны. При этом власти Поднебесной проводят политику сокращения и оптимизации избыточных мощностей в производстве угля. Объем выпуска этого топлива во Внутренней Монголии сократился с 984 млн т в 2011 г. до 838 млн т в 2016 г.

Как сообщалось, в ближайшие три года в Поднебесной из эксплуатации будут выведены устаревшие мощности объемом свыше 20 млн кВт. На современных угольных электростанциях мощностью 1 млрд кВт будет проведена модернизация.

К 2020 г. китайское правительство планирует сдержать мощности угольной энергетики страны в пределах 1,1 млрд кВт. Через три года доля угля в энергопотреблении страны должна снизиться с нынешних 60% до менее 58%.

В Китае выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.

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