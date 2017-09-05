В странах БРИКС увеличивается турпоток из Китая

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05.09.2017 08:00

Пекин, 5 сентября /ChinaPRO.ru/ – За январь-июль 2017 г. турпоток из Китая в Россию, Бразилию, ЮАР и Индию вырос в 2,8 раза по сравнению с уровнем января-июля 2016 г. Таковы данные компании "Люймама", одной из главных онлайновых платформ в сфере туризма в КНР.

В частности, на Россию пришлось 70% китайских туристов, выезжавших в страны БРИКС. Этому способствовали безвизовый режим и увеличение авиарейсов между Поднебесной и Россией.



В 2016 г. турпоток из Китая в Россию увеличился на 41% в годовом сопоставлении. За прошлый год ЮАР посетили в два раза больше китайцев, чем годом ранее. А количество китайских путешественников в Бразилии и других странах Южной Америки с начала текущего года увеличилось на 150% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



По данным Государственного управления по делам туризма КНР, за первую половину текущего года 62,03 млн китайских граждан совершили зарубежные турпоездки. Это на 5,1% больше, чем за январь-июнь 2016 г.



Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2017 г. объем внутреннего туризма Китая превышает, по предварительным оценкам, 2,4 млрд человек. Это на 10% больше, чем за январь-июнь 2016 г. По итогам первой половины 2017 г., в большинстве административных единиц провинциального уровня КНР зарегистрирован более чем 10-процентный рост числа отечественных туристов и поступлений от внутреннего туризма. В ряде регионов эти показатели увеличились в среднем на 30%.



Китайские путешественники все больше интересуются рекреационным и тематическим туризмом.