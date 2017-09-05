На нефтегазовой выставке в КНР заключили контракты на $3,21 млрд

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05.09.2017 10:00

Пекин, 5 сентября /ChinaPRO.ru/ – По итогам трехдневной Китайской международной выставки нефтегазового и нефтехимического оборудования и технологий в городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, были заключены соглашения о сотрудничестве по 41 проекту в нефтяной, химической, инвестиционной и торговой сферах. Общая сумма контрактов может составит 21,2 млрд ($3,21 млрд).

В выставке приняли участие 349 китайских и зарубежных предприятий. Как ожидается, к концу 2020 г. в Синьцзяне ежегодная добыча нефти и газа достигнет 60 млн т, а объем производства синтетического природного газа – 10 млрд куб. м.



Город Карамай расположен на северо-западе Джунгарской впадины и является важной нефтяной и нефтехимической базой Китая.



Ранее сообщалось, что за январь-июль 2017 г. Китай импортировал 247,08 млн т нефти. Это на 13,6% больше, чем за январь-июль 2016 г. За семь месяцев текущего года в стоимостном выражении импорт нефти в Поднебесной достиг $93,54 млрд. Данный показатель вырос на 50,9% в годовом сопоставлении.



Только за июль 2017 г. Китай импортировал 34,74 млн т нефти общей стоимостью $11,87 млрд.



Примечательно, что за семь месяцев текущего года страна закупила за рубежом 36,82 млн т природного газа. Это на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем импорта газа в КНР увеличился на 28,8% и достиг $11,98 млрд.