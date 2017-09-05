Рост инфляции в Поднебесной достиг 1,7%

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05.09.2017 12:00

Пекин, 5 сентября /ChinaPRO.ru/ – За август 2017 г. темпы роста инфляции в Китае достигли 1,7%. Такие предварительные данные опубликовал китайский Банк коммуникаций (Цзяотун). Официальные данные по индексу потребительских цен (CPI) Госстат КНР обнародует 9 сентября текущего года.

Основным фактором роста инфляции стало подорожание продуктов питания. Из-за наводнений рост цен на эти товары выше июльского показателя на 1,4%.



Как сообщалось, в июле CPI, который является основным показателем инфляции, в Китае вырос на 1,4% в годовом сопоставлении. За седьмой месяц текущего года цены на продукты питания, табачные изделия и алкогольную продукцию в Поднебесной снизились на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Так, мясная продукция подешевела на 9,8%, яйца – на 4,9% в годовом сопоставлении. В то же время овощи подорожали на 9,1%, аквапродукция – на 4,3%, свежие фрукты – на 1,7%, а зерно – на 1,6%.



Примечательно, что в июле 2017 г. цены на медицинские и оздоровительные услуги в стране поднялись на 5,5%, на жилье, культурно-развлекательные, образовательные продукты и услуги – на 2,5%, на одежду – на 1,4%, на бытовые товары и услуги – на 1,1%. Услуги транспорта и связи подешевели на 0,1%.



Июльский индекс цен производителей (PPI) в Китае, отражающий изменение оптовых цен на товары и услуги, вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. За январь-июль 2017 г. PPI повысился на 6,4% в годовом сопоставлении.