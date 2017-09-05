Открывается прямое авиасообщение Сиань – Самуи

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05.09.2017 15:00

Пекин, 5 сентября /ChinaPRO.ru/ – С 6 сентября 2017 г. откроется прямое авиасообщение между городом Сиань, административным центром северо-западной китайской провинции Шэньси, и таиландским островом Самуи. Новый рейс будут выполнять самолеты авиакомпании Tibet Airlines четыре раза в неделю.

Открытие данного авиамаршрута позволит значительно сократить время в пути из Сианя на курортный остров Самуи. Ранее китайским туристам приходилось добираться туда с пересадками.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.