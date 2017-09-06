На NEEQ дебютировали 22 китайских компании

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06.09.2017 04:00

Пекин, 6 сентября /ChinaPRO.ru/ – В Китайской общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ за неделю дебютировали 22 новых рыночных субъекта. Таковы официальные данные.

Таким образом на площадке NEEQ сейчас представлены 11551 малых и средних компании КНР. Оборот NEEQ за прошедшую неделю составил 4,27 млрд юаней ($648 млн). Это на 34,11% больше, чем неделей ранее.



Ранее сообщалось, что к концу июля 2017 г. в Реестре субъектов малого бизнеса Китая зарегистрировано 73,28 млн субъектов, включая 23,28 млн предприятий и 50 млн индивидуальных промышленно-торговых хозяйств. Малые и микропредприятия Поднебесной давно стали основной рыночной силой страны.



В целом за январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов.



За первые шесть месяцев 2017 г. в стране были поданы 2,28 млн заявок на регистрацию товарного знака. Данный показатель вырос на 30,8% в годовом сопоставлении. При этом регистрацию прошли 1,21 млн товарных знаков – на 20,7% больше, чем годом ранее.