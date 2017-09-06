Китай направил $4 млн в резерв Нового банка развития БРИКС

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06.09.2017 08:00

Пекин, 6 сентября /ChinaPRO.ru/ – Китай субсидировал $4 млн в резервный фонд Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). Церемония передачи средств состоялась в городе Сямэнь, на юго-востоке Поднебесной.

Китай является первой страной-основателем банка, передавшей безвозмездно средства для резервного фонда. Фонд предназначен для поддержки проектов банка, проведения ТЭО, оказания помощи в разработке планов по развитию партнерских отношений между государствами и исследования возможностей проектов.



Новый банк развития БРИКС за время своего существования утвердил 11 проектов с использованием кредитов общей суммой свыше $3 млрд. Большая часть средств вложена в реализацию проектов в области возобновляемых видов источников энергии. Как ожидается, к концу 2018 г. общий объем выданных банком кредитов составит $8 млрд.



Ранее сообщалось, что Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил выделение кредитной линии в объеме $1,4 млрд на реализацию четырех проектов в Китае, Индии и России.



В частности, Китаю только на один проект будет выделено 2 млрд юаней ($303 млн). Эти средства предназначены для реализации экологического проекта в китайской провинции Хунань. Там планируется создать систему предотвращения наводнений и улучшения качества воды в реке Сян.



Кроме того, Поднебесная получит еще $200 млн на проект промышленной реструктуризации в восточной провинции Цзянси. Это будет способствовать стимуляции энергосбережения, переработки ресурсов и снижения загрязнения за счет обновления технологий.