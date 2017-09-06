Открыты железнодорожные грузоперевозки Маньчжоули – Москва

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06.09.2017 10:00

Пекин, 6 сентября /ChinaPRO.ru/ – Открылось железнодорожное грузовое сообщение между городом Маньчжоули (Маньчжурия) в автономном китайском районе Внутренняя Монголия и Москвой, столице России. Железнодорожный состав перевозит 41 контейнер с товарами.

Сейчас Китай связан с Европой тремя маршрутами железнодорожных грузовых перевозок, в том числе: западный, пересекающий границу на погранпереходах Алашанькоу–Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район); центральный, проходящий через КПП Эрэн-Хото, и восточный, проходящий через КПП Маньчжоули.



Через Маньчжоули в Европу проходит 34 международных железнодорожных маршрута. Таким образом, КПП во Внутренней Монголии лидирует в Поднебесной по количеству принятых трансграничных составов и эффективности международных грузовых перевозок.



Пропускная способность погрузочно-разгрузочной зоны железнодорожного пункта Маньчжоули составляет 80 млн т, а пропускная способность автодорожного КПП – 10 млн т.



Ранее сообщалось, что по итогам января-июля 2017 г., объем пассажирских перевозок через КПП автономного китайского района Внутренняя Монголия превысил 3,74 млн человек. Это на 29,3% больше, чем за январь-июль 2016 г. А объем грузоперевозок достиг 48,26 млн т с приростом на 27,8% в годовом сопоставлении.



По данным районного Управления коммерции региона, за семь месяцев текущего года объем перевозок импортных товаров через КПП Внутренней Монголии составил 37,35 млн т. Данный показатель увеличился на 36,3% относительно уровня июля прошлого года . Перевозки экспортных грузов выросли на 26% и достигли 4,16 млн т.