PMI в секторе услуг Китая достигла максимума

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06.09.2017 12:00

Пекин, 6 сентября /ChinaPRO.ru/ – В августе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг китайской экономики достиг максимума за последние три месяца. Об этом сообщили китайская компания массовых коммуникаций "Цайсинь" (Caixin Media) совместно с компанией по предоставлению информационных услуг в финансово-экономической сфере Markit.

В августе текущего года PMI в секторе услуг Китая вырос до 52,7%, а месяцем ранее он составлял 51,5%.



Ранее сообщалось, что в августе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая составил 51,7%. Это на 0,3% больше, чем в июле текущего года. У крупных предприятий производственного сектора Поднебесной августовский индекс достиг 52,8%. Он снизился на 0,1% относительно уровня июля. У средних предприятий PMI в августе 2017 г. достиг 51%, показав рост на 1,4%. Индекс малого бизнеса КНР достиг 49,1% с приростом на 0,2% относительно июля текущего года.



Примечательно, что в августе 2017 г. индекс деловой активности в секторе необрабатывающей промышленности Китая составил 53,4%. Это на 1,1% ниже, чем месяцем ранее.



В июле 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе китайской экономики составил 51,4%. Это на 0,3% ниже, чем в июне текущего года. Тем не менее, на протяжении 12 месяцев подряд данный индекс превышает 50%. А это свидетельствует о том, что производственный сектор расширяется.